A segno da ex contro la Roma nei quarti di Coppa Italia, l'attaccante bosniaco diventa il miglior marcatore stagionale nerazzurro iscrivendosi tra i giocatori più prolifici in Europa con almeno 35 anni d'età. Quali sono i bomber esperti più efficaci tra campionato (prime divisioni) e coppe in stagione? Dzeko a -1 da un fuoriclasse, presenti altre tre giocatori dalla Serie A. Ecco la top 20 (dati Transfermarkt)

HIGHLIGHTS INTER-ROMA