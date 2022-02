L'allenatore bianconero dopo il successo sul Sassuolo: "Juve da scudetto? Le prime tre sono fuori portata, ci sarà un testa a testa con l'Atalanta per il quarto posto. Vlahovic e Zakaria si sono integrati bene, aggiungendoli abbiamo respirato aria fresca e nuova. Con i tre attaccanti possiamo fare bene, ma devono mettersi a disposizione della squadra" GLI HIGHLIGHTS Condividi

Negli ultimi minuti la Juventus batte il Sassuolo regalandosi così la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. A decidere la gara è una grande giocata di Dusan Vlahovic, che concretizza così la possibilità di giocarsi una doppia sfida contro la sua ex Fiorentina, con in palio un posto in finale. Con il serbo è una Juve da scudetto? Allegri frena: "Siamo potenzialmente a 11 punti dall'Inter e a 7 dal Milan e dal Napoli. Bisogna fare la corsa sull'Atalanta che sarà il nostro prossimo avversario, vorranno riscattarsi per l'eliminazione dalla Coppa Italia e bisognerà farsi trovare pronti. Per noi la corsa Champions è importante e ci sarà un testa a testa con l'Atalanta fino all'ultima giornata. Le altre sono troppo lontane e fuori portata, bisogna quindi pensare alla Coppa Italia e al quarto posto", le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria sul Sassuolo.

"Vlahovic e Zakaria si sono integrati bene" vedi anche Vlahovic si regala la viola: Juve-Sassuolo 2-1 Ancora decisivo Vlahovic, schierato nuovamente dal primo minuto: "Siamo contenti degli arrivi di Dusan e Zakaria, che si sono integrati all'interno di una squadra solida che veniva da buoni risultati. Hanno delle caratteristiche che ci mancavano, aggiungendoli abbiamo respirato aria fresca e nuova. Siamo contenti di avere Vlahovic, deve migliorare perché deve essere più pulito nel gioco, ma questo fa parte della carriera di tutti i calciatori. La normalità, nella Juventus, è vincere le partite, l'entusiasmo c'è ma bisogna frenare l'euforia. La partita era praticamente finita quando abbiamo trovato il vantaggio, siamo stati anche un po' fortunati in occasione del gol ma è vero che nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Nel primo tempo abbiamo rallentato dopo il vantaggio, il Sassuolo ci ha messo in difficoltà e ha trovato il pareggio. Nel finale sembrava ci stessimo svegliando e in effetto così è stato in vista della ripresa".