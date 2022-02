Italiano: "Straordinario vincere a Bergamo"

La gioia dell'allenatore viola: "Vincere qui non è mai facile, tutti conoscete il livello dell'Atalanta da qualche anno a questa parte". E svela l'aneddoto sull'episodio del gol del 3-2: "Ho mandato tutti i miei giocatori in avanti perché giocare i supplementari in inferiorità numerica ci avrebbe messo in difficoltà". Scelta azzeccata: la Fiorentina vince e vola in semifinale

La Fiorentina vince a Bergamo (3-2) e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia. Dopo una bellissima partita, piena di colpi di scena, la squadra viola ha avuto la meglio grazie a un gol di Milenkovic allo scadere che ha fatto espodere di gioia tutto il mondo viola. A partire da Vincenzo Italiano: "Vincere a Bergamo è difficile, ma è straordinario farlo. Dobbiamo esserne fieri, perchè giocare alla pari con questa squadra non è mai facile. Sapete tutti cos'è l'Atalanta da qualche anno". Poi l'allenatore della Fiorentina ha analizzato la partita della sua squadra: "Nel primo tempo prima del pareggio stavamo gestendo bene la gara. Loro hanno pareggiato alla prima palla. In dieci poi non è mai semplice, ma siamo stati bravi a vincerla". E sull'episodio finale che ha deciso la partita, c'è anche la mano di Italiano: "Sull'ultima punizione ho mandato tutti in avanti perché giocare i supplementari in inferiorità sarebbe stata dura. Siamo riusciti a qualificarci in semifinale: ci tenevamo, siamo contenti e felicissimi". Dopo la felicità esternata, Italiano ha voluto ribadire quello che vuole dalla sua squadra in futuro, concentrazione e continuità: "Dobbiamo continuare a lavorare duramente perché questi alti e bassi che abbiamo non devono accadere. Dobbiamo continuare a battere forte. Oggi dovevamo reagire alla sconfitta non bella e l'abbiamo fatto. È capitato altre volte".