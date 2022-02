In campo segnano e decidono partite, fuori scherzano. Rafael Leao e Olivier Giroud sono stati assoluti protagonisti del 4-0 del Milan contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Il portoghese ha segnato il gol del vantaggio, il francese ha chiuso i giochi con una doppietta. Proprio sull'esultanza per il 3-0, i due hanno dato vita a un siparietto social. Leao ha infatti provato a saltare sulle spalle di Giroud per festeggiare il gol ma ha mancato il compagno ed è caduto rovinosamente a terra. Una scena che non è passata inosservata sui social, con i diretti interessati che hanno dato vita a un simpatico botta e risposta su Instagram. "Ti giuro che mi sono fatto male" il commento di Leao in una storia. Pronta la replica di Giroud, con tanto di risate: "Scusami fratello!" ha spiegato l'attaccante francese.