Il pronostico del grande ex viola sulla semifinale di andata di Coppa Italia in un videomessaggio da Palazzo Vecchio, insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella che ha pubblicato il video su Twitter. Batigol si è detto fiducioso sulle possibilità della Fiorentina, aggiungendo un commento tecnico ironico sugli avversari

Gabriel Omar Batistuta è tornato a Firenze. L'ex attaccante viola, che lunedì prossimo parteciperà alla presentazione del progetto vincitore per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, ha incontrato il sindaco Dario Nardella a Palazzo Vecchio alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. "Guardate chi è arrivato" esordisce Nardella nel video pubblicato dal primo cittadino di Firenze su Twitter. "Sono a casa - risponde Batistuta - Andrà bene, sono fiducioso ". Batigol ha poi scherzato sulla Juventus con un commento tecnico ironico: "Giochiamo contro una squadra normale, non è che giochiamo contro chissà chi ".

Batistuta e i precedenti con la Juventus

leggi anche

Torna Vlahovic, la Fiorentina: "No cori razzisti"

La Juventus è la squadra che Batistuta ha affrontato più volte in carriera. Ben 23 precedenti tra l'attaccante e i bianconeri, di cui 17 con la maglia della Fiorentina con quattro vittorie. Match indimenticabili per i tifosi della Fiorentina, come l'1-0 nella stagione 1998-1999 con la rete di Batigol, ultimo successo al Franchi della viola contro la Juventus prima del 4-2 con tripletta di Pepito Rossi nel campionato 2013-2014. Batistuta ha affrontato la Juventus anche in Coppa Italia: erano i quarti di finale dell'edizione 1997-1998, i bianconeri passarono il turno dopo un doppio pareggio grazie alla regola dei gol in trasferta.