Una breve nota sui canali ufficiali per ringraziare i tifosi che hanno comprato il biglietto e invitarli al tempo stesso a evitare cori razzisti e discriminazioni: è la comunicazione rivolta dalla Fiorentina ai suoi sostenitori in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 2 marzo alle 21 allo stadio Artemio Franchi. "Il club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia - si legge nella nota - facendo sentire per tutti i 90 minuti l'amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia". Il riferimento, anche se non esplicito, è al ritorno da ex di Dusan Vlahovic a Firenze.