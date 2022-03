Il capitano rossonero è stato sostituito dopo 25 minuti nel derby contro l'Inter: per lui un risentimento all'adduttore della coscia sinistra. Una brutta notizia per Pioli in vista dello scontro al vertice di domenica con il Napoli

I numeri di Romagnoli

Romagnoli deve fare i conti per la seconda volta in stagione con un problema all'adduttore. Già a novembre scorso, infatti, aveva saltato il derby in campionato per l'infiammazione dello stesso muscolo. Uno stop che arriva in un ottimo momento di forma per il difensore, sempre titolare nel 2022 dopo la guarigione dal Covid. Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan, ha collezionato finora 25 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia.