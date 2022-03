La rabbia per il gol incassato al 91' da una parte, quella - forse anche maggiore - per le occasioni sprecate dai suoi. Difficile anche per Vincenzo Italiano commentare l'ottima prestazione della sua Fiorentina, al termine della quale resta il grande rammarico per una sconfitta arrivata in pieno recupero dopo aver creato (ma non concretizzato) le migliori occasioni della partita. Sei i tiri in porta della Viola, come Juve, Inter e Milan messe insieme nelle loro partite di Coppa Italia, ma non sono bastati.

"Troppi gol falliti"

vedi anche

Vlahovic: accoglienza 'infernale' al Franchi. FOTO

"Ci eravamo detti che era importante non prendere gol e prenderelo in quel modo fa male, ma il rammarico è per quelli che abbiamo fallito", dice Italiano. "Continuiamo a non essere lucidi nei minuti finali di alcune partite che, se non riusciamo a sbloccare, poi puntualmente perdiamo. Ma onestamente non so cosa rimproverare alla squadra, abbiamo tirato 22 volte e concesso poco ma non riusciamo a mettere la ciliegina. C’è il secondo round, altri 90’ in cui proveremo a riproporre questo atteggiamento. Il problema è che quando lavori per creare tantissimo e cerchi subito di indirizzare le partite e sbloccarle, se le tieni vive la Juve è sempre la Juve e al primo errore ti castiga. La prestazione è quella che cercavamo, anche fosse finita 0-0 al ritorno avremmo dovuto cercare un gol. Tra un mese dovremo fare meglio di stasera".