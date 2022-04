Coppa Italia, il programma delle semifinali

La regola dei gol in trasferta

A incidere sui match di ritorno saranno anche le reti in trasferta. A differenza delle coppe europee, infatti, in Coppa Italia vale ancora la regola dei gol doppi fuori casa. Per questo motivo la Fiorentina, per passare il turno, dovrà vincere segnando almeno due reti. Al tempo stesso, il Milan accederebbe in finale con un pareggio con gol (1-1; 2-2; 3-3; ecc.). La regola verrà poi abolita anche in Coppa Italia dalla prossima stagione.