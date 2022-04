Tra oggi e domani vanno in scena le semifinali della Coppa Italia 2021/22, le ultime con la regola dei gol in trasferta, norma che sarà abolita a partire dal prossimo anno. Introdotta nel torneo dal 1979/80, in sette occasioni è stata decisiva per assegnare un posto in finale: ecco tutti i precedenti

INTER-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI DEL DERBY