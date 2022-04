Sky Sport 24, stasera Del Piero&Costacurta a "23"

All'Allianz Stadium di Torino si decide stasera la seconda finalista di Coppa Italia. Di fronte Juventus e Fiorentina che ripartiranno dallo 0-1 in favore dei bianconeri nella sfida d'andata al Franchi. Per tutti i commenti del post partita l'appuntamento è alle ore 23 su Sky Sport 24 nello studio condotto da Davide Camicioli che sarà in compagnia di due ospiti speciali: Alesandro Del Piero e Billy Costacurta per analizzare la semifinale di ritorno di Coppa Italia e commentare le parole dei protagonisti. La vincente di questa sfida affronterà l'Inter nell'ultimo atto della competizione.