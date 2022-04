Arrivabene: "Vlahovic ha qualità e classe"

Non solo Del Piero, ma anche un commento su Dusan Vlahovic: "È un grandissimo giocatore. I gol fatti in campionato parlano da soli, ma nel momento in cui indossi questa maglia le cose si fanno più difficili. Ci ho parlato parecchio, è determinato e non si arrende mai. Se Dusan fosse scontento, per il carattere che ha lo manifesterebbe. Ha segnato la volta scorsa, continuerà a far bene perché ha carattere e classe". Poi sulla stagione: "Il mantra è sempre vincere ma non puoi vincere sempre. A volte ci sono momenti difficili ma siamo determinati, non facciamo passi indietro".