Italiano: "Testa alta, dura quando difendono così"

La Fiorentina esce dalla Coppa Italia. Il club viola non è riuscito a ribaltare il risultato dell'andata: dopo la gara del Franchi, la Juventus di Allegri si impone anche al ritorno. Vincenzo Italiano ha commentato la gara dell'Allianz Stadium: "Era difficile ribaltare l’andata. Abbiamo provato a fare tutto il possibile, abbiamo anche forzato. Non abbiamo mai trovato il guizzo e il varco giusto. Quando la Juventus decide di difendersi in questo modo, è dura, hanno fisicità e sono molto attenti". L'allenatore viola non ha nulla da recriminare alla sua squadra: "L’obiettivo era tenere viva la partita fino all’ultimo. Potevamo concludere il primo tempo sullo 0-0. Sono contento dell'atteggiamento della squadra. Usciamo a testa alta. Ho avuto la conferma che possiamo raggiungere il nostro obiettivo in campionato".