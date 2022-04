I bianconeri, dopo il successo dell'andata, vincono grazie a un'ottima prestazione anche la gara di ritorno per 2-0 e volano in finale di Coppa Italia, dove affronteranno l'Inter. Tra gli uomini di Allegri grande prova non solo per gli autori dei gol, Bernardeschi e Danilo, meno efficaci i terzini. Tra i viola bene i difensori, non riesce a pungere Ikoné. Ecco le pagelle dei nostri inviati dallo Stadium

JUVE-FIORENTINA 2-0