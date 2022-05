Allegri: "Uno dell'Inter mi ha dato una pedata"

Un Massimiliano Allegri visibilmente amareggiato al termine della finale di Coppa Italia persa dalla sua Juventus ai supplementari contro l'Inter per 4-2. Durante la gara ha più volte battibeccato con la panchina nerazzurra fino all'espulsione nei tempi supplementari: "Volete sapere cosa è successo? Uno dell'Inter è passato e mi ha dato una pedata, ho reagito e l'arbitro giustamente mi ha espulso". Allegri non vuole soffermarsi più di tanto sull'episodio e passa oltre: "Non cambia niente sapere cosa e come è successo - dice - Faccio i complimenti all’Inter che ha vinto, noi non abbiamo vinto niente quest'anno e questa rabbia che ci portiamo va tenuta per il prossimo anno dove dobbiamo tornare a vincere". Una Juve che se l'è giocata fino in fondo nonostante le difficoltà di inizio gara: "La squadra ha fatto una bella partita, siamo calati nel finale, c’è amarezza perché la prestazione è stata buona ma c’è da ringraziare questi ragazzi".