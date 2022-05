Terzo titolo da presidente dell'Inter per Steven Zhang . Dopo il campionato e la Supercoppa Italiana, nella bacheca del n. 1 nerazzurro è entrata anche la Coppa Italia. " Siamo sempre affamati di successi , non sono mai abbastanza per un club come l'Inter" ha spiegato Steven Zhang dopo la vittoria allo stadio Olimpico contro la Juventus ai tempi supplementari. Tanta la gioia per la Coppa Italia, ma la testa già rivolta al campionato. Due partite da giocare e due punti da recuperare al Milan, ma Zhang crede ancora allo scudetto : "Sono certo che non è ancora finita ".

"Faccio parte di un gruppo di campioni"

Zhang, presidente dell'Inter dal 2018, ha poi speso parole d'elogio per il gruppo di lavoro nerazzurro, parlando dei cambiamenti dal suo arrivo in Italia: "Sono arrivato in questo club e in questo paese da solo, ora faccio parte di un gruppo di campioni, in campo e fuori. Li ringrazio tutti, dentro e fuori la società, per il sostegno al nostro lavoro quotidiano. E per avere raggiunto questi straordinari risultati".