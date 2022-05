Dimarco col megafono, Correa e Lautaro baciano la coppa, foto di gruppo per la dirigenza nerazzurra, mogli, fidanzate e figli in campo, spumante e un selfie col trofeo per Simone Inzaghi. E la Juve su Twitter si complimenta coi nerazzurri per la vittoria

JUVE-INTER 2-4: GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE