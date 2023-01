Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale

Torna la Coppa Italia con le big che entrano nel tabellone a partire da ora. E' la settimana degli ottavi di finale, che prendono il via con quattro sfide: Inter-Parma (10 gennaio alle 21), Milan-Torino (11 gennaio alle 21), Fiorentina-Sampdoria (12 gennaio alle 18) e Roma-Genoa (12 gennaio alle 21). Le altre gare, Napoli-Cremonese, Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza, sono invece in calendario per la prossima settimana. Per i primi quattro match sono già stati designati gli arbitri: Rapuano dirigerà Milan-Torino, Inter-Parma sarà diretta da Prontera. Quanto alle due sfide di giovedì, Fiorentina-Sampdoria (alle 18) è stata affidata a Paterna, mentre Roma-Genoa (delle 21) sarà arbitrata da Feliciani.