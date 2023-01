La Roma vola ai quarti di finale di Coppa Italia grazie a Paulo Dybala. Entrato a inizio secondo tempo al posto di Lorenzo Pellegrini, l'attaccante argentino ha deciso la partita con il Genoa grazie al gol segnato al 64'. Dybala ha esultato sotto la curva giallorossa e poi ha sfoggiato la consueta Dybala Mask ma questa volta indossando anche un cappellino nero con sopra la scritta "BZRP". A chi è dedicato il gol? Si tratta di un noto rapper argentino, Bizarrap, grande amico di Dybala e della compagna dell'attaccante giallorosso Oriana Sabatini. Lo stesso rapper ha prodotto una canzone per celebrare la vittoria dell'Argentina al Mondiale in Qatar, ma è anche il producer dell'ultimo pezzo di Shakira, con la quale ha postato una foto per annunciare l'uscita del pezzo indossando lo stesso cappellino di Dybala.