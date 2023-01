Torna in campo al Maradona il Napoli di Spalletti dopo il 5-1 alla Juventus in campionato. Per questi ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese, Spalletti sembra intenzionato a fare turnover: esordio per il polacco Bereszynski come terzino destro, ma spazio anche a Ostigard, Demme, Simeone e Raspadori. Debutto anche per Ballardini sulla panchina dei lombardi. L'allenatore emiliano punterà su Ciofani in attacco

