Tempo di Coppa Italia anche per la Juventus, chiamata al riscatto dopo la batosta di Napoli in campionato. Allegri, squalificato, lascerà la panchina al suo vice Marco Landucci: ampio spazio al turnover e ai giovani, con Miretti e Fagioli di nuovo protagonisti e Kean rilanciato in attacco. Palladino si affiderà a Gytkjaer, l'uomo decisivo nella storica vittoria in campionato sui bianconeri

POGBA E VLAHOVIC DI NUOVO A DISPOSIZIONE