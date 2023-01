Inzaghi: "Skriniar serio, lo userò fino alla fine"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi dopo il successo della sua Inter sull'Atalanta per 1-0 che è valso il passaggio alle semifinali di Coppa Italia: "Ci tenevamo tantissimo. Questo trofeo l'abbiamo vinto l'anno scorso, abbiamo preparato benissimo la gara e abbiamo fatto una grande prestazion e - dice - Siamo stati sempre in controllo e contro un'Atalanta in forma ma che ha trovato una grande Inter. Andiamo in semifinale con merito ". Un'Inter che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con la questione Skriniar che non andrà al PSG adesso ma lo farà la prossima estate: "Ho deciso di escluderlo oggi per lasciarlo tranquillo, ma con lui non c'è nessun problema. E' un grande professionista, si allena con noi e sceglierò volta per volta se utilizzarlo o meno".

"Darmian merita tutte le soddisfazioni, Lukaku mi è piaciuto"

In ogni caso la soluzione di Darmian come terzo centrale (a destra) ha ripagato: "Il ragazzo già l'anno scorso l'avevo messo lì qualche volta e aveva fatto bene. Avere giocatori sempre pronti è un vantaggio per un allenatore, sono contento per lui e si merita tutte le soddisfazioni come quella che ha avuto stasera". Anche Acerbi è stato autore di una grande partita: "Acerbi lo conoscevo: lavora tantissimo e parlare di lui sarebbe riduttivo. Per il mio lavoro qui all'Inter parlano i fatti. Non è facile fare sempre partite come questa giocando tanto, ma stasera volevamo la semifinale e abbiamo fatto una grande gare davanti ai nostri tifosi e contro un avversario in ottima salute". Lukaku è tornato titolare: "Stasera mi è piaciuto molto, più passava il tempo e più andava meglio. Sono molto contento e penso che migliorerà di partita in partita".