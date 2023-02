Sempre molto onesta e lucida l'analisi di José Mourinho che commenta la sconfitta della Roma con la Cremonese che vale l'addio alla Coppa Italia: "Complimenti alla Cremonese - dice - Hanno fatto due grandi vittorie con Napoli e Roma, è una coppa strana che favorisce le squadre piccole, hanno ancora più merito per questo. Loro sono meritatamente in semifinale, noi paghiamo un primo tempo orribile, di un livello basso, nella ripresa abbiamo fatto un errore individuale, poi c'è stata una buona reazione ma loro si sono difesi con tanti giocatori. Potevamo fare gol prima però ci sta, non piango per le sconfitte e guardo alla prossima gara". Rispetto alla gara di campionato con il Napoli, Mourinho ha cambiato sei giocatori nell'undici titolare: "Posso dire che questa rosa fa fatica nelle rotazioni per le tre partite in una settimana, ma pensiamo alla singola partita e per questa partita nel primo tempo abbiamo meritato di pagare dazio - spiega - Il calcio è così, questo succede con le squadre top e con le squadre più piccole, a Napoli meritavamo di più e per questo sono stato orgoglioso anche dopo la sconfitta, oggi non lo posso dire, altri possono commentare, il mio lavoro è pensare alla prossima partita".