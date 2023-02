serie a

Piove sul bagnato in casa Milan: infortunio per Ismael Bennacer che ha riportato una lesione muscolare e non sarà a disposizione per il derby, a differenza degli interisti Handanovic e Brozovic. Nella Fiorentina problema per Sofyan Amrabat, che ha subito la frattura delle ossa nasali ma sarà arruolabile contro il Bologna. Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra