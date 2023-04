Inter, verso la Juve tra Dzeko e diverse novità

I nerazzurri vogliono invertire il trend negativo, ripartendo in Coppa Italia. Inzaghi pensa di rispolverare Dzeko, ma sono attese novità in tutti i reparti. In porta idea Handanovic, sulla sinistra torna Dimarco, mentre sono in rampa di lancio Bellanova e Asllani Condividi

La sua coppa, la sua partita. Simone Inzaghi ha un bisogno urgente di risultati positivi per scacciare le nuvole grigie che sorvolano la sua Inter. Dopo le 3 sconfitte consecutive in campionato la dirigenza gli ha ribadito fiducia ma gli ha anche chiesto di porre fine a questo momento negativo. E così Inzaghi si trova a dover dare un segnale proprio in Coppa Italia e contro la Juve. Lo stesso avversario contro cui ha vinto in carriera 3 supercoppe e 1 coppa italia, la scorsa. L’habitat è quello giusto ma il trend negativo preoccupa.

Dzeko con Lautaro? Deve cambiare qualcosa l’allenatore che pensa di rispolverare Dzeko in attacco per fare coppia con Lautaro. Il bosniaco ha segnato solo 2 gol nel 2023. Il problema è che Lukaku ne ha segnati 3 e Correa zero. L’unico che non si è inceppato è Lautaro con 9 reti complessive da gennaio a oggi ma anche lui nelle ultime 3 si è spento. leggi anche Eintracht in pressing per Retegui. L'Inter...

Novità in tutti i reparti Novità in ogni caso sono attese anche negli altri reparti. In porta c’è il dubbio Handanovic, sulla sinistra torna Dimarco e poi ci sono i due giovani che sono in rampa di lancio: Bellanova e Asllani. Finora hanno avuto poco spazio ma all’interno di una squadra un po’ spenta potrebbero portare energia e freschezza. Riflessioni in corso per Inzaghi. A Torino non si gioca tutto, ma si gioca tanto. E in coppa attenzione a darlo per spacciato. leggi anche Allegri: "Chiesa è recuperato, ma per la panchina"