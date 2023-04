L'allenatore nerazzurro sul caos finale: "Lukaku è stato frainteso. Lui esulta sempre così. Ne ha scaturito un parapiglia finale che non è stato bello da vedere, e che ci priverà di due giocatori fondamentali al ritorno" - le sue parole a Mediaset. In conferenza: "Spero si possa togliere il giallo". E Sulla partita: "Il mio giudizio non cambia con l'1-1 del recupero, abbiamo comandato la partita" JUVENTUS-INTER 1-1: GLI HIGHLIGHTS Condividi

Il primo atto finisce 1-1. A Cuadrado risponde Lukaku. Poi entrambi espulsi, così come Handanovic. Inzaghi parte proprio dal caos nel finale di partita: "Lukaku è stato frainteso - ha detto l'allenatore nerazzurro a Mediaset relativamente al rosso per il belga che ha generato la confusione nel post gara -. Lui esulta sempre così. Ne ha scaturito un parapiglia finale che non è stato bello da vedere, e che ci priverà di due giocatori fondamentali al ritorno".

Finisce nel caos l'andata della semifinale di Coppa Italia: prima il gol di Lukaku, le polemiche col pubblico e il doppio giallo al belga. Litigio con Cuadrado e parapiglia generale: il colombiano - autore del vantaggio juventino - litiga anche con Handanovic una volta fischiata la fine: espulsi entrambi GLI HIGHLIGHTS DI JUVE-INTER IL RIGORE ALLO SCADERE Venti secondi alla fine del recupero: tocco di mano di Bremer. E' rigore per l'Inter: Lukaku calcia col mancino e spiazza Perin L'ESULTANZA Il belga dopo il gol esulta facendo lo stesso gesto che aveva già eseguito dopo la tripletta alla Svezia col suo Belgio: dito sul naso e mano piatta sulla fronte, nel gesto del saluto militare

"Spero si possa togliere il giallo" Sempre sull'episodio: "C'è qualcosa che ha innervosito Lukaku? Sì, qualcosa sì. Lo si è percepito, ma io vado oltre a questo. Vedo un giocatore che segna, esulta come fa sempre e poi succede tutto quello che abbiamo visto. Ora devo solo pensare che nella semifinale di ritorno non ci sarà. Era stata una partita condotta molto bene dalla terna fino al finale". Poi il tecnico nerazzurro ha aggiunto in conferenza stampa: "Ci sono delle immagini, spero si possa togliere il giallo come con Lookman, Lukaku ha esultato, è stato frainteso ed è partito il parapiglia. Io cosi ne perdo due per il ritoro".



"Comandato la partita, è un bel segnale" Sulla partita: "Sicuramente è stata una grande gara. Il mio giudizio non cambia con l'1-1 del recupero. Giocavamo contro una squadra in salute, abbiamo comandato la partita per quasi tutti i 90'. Purtroppo non abbiamo segnato su occasioni importanti e abbiamo preso un gol che dovevamo evitare. I ragazzi sono stati compatti e aggressivi. È un bel segnale, in un momento difficile. È una coppa a cui teniamo".