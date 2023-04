Squalifica Lukaku, Figc pensa alla grazia

La Corte Sportiva d’Appello aveva respinto il ricorso dell'Inter per la squalifica di Lukaku per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve. Ma il presidente federale Gravina starebbe valutando l'opportunità di concedere la grazia all'attaccante nerazzurro, per dare un segnale forte nella lotta al razzismo

Potrebbe non essere finita la vicenda della squalifica di Lukaku dopo l'espulsione contro la Juve nella partita di andata della semifinale di Coppa Italia. Il presidente Gravina infatti non ha digerito l'esito dell'iter disciplinare che - dopo la riapertura della curva della Juventus - finisce, come sottolineato da un comunicato tutt'altro che conciliante dell'Inter, per avere come unico colpevole il calciatore belga, reo di aver reagito agli insulti razzisti arrivati dagli spalti dopo il rigore dell'Allianz.

Per questo Gravina ha attivato gli esperti legali della Federcalcio per trovare una strada giuridicamente percorribile per arrivare alla riabilitazione dell'attaccante ma più che altro dell'immagine della federazione stessa. E la strada sarebbe quella della grazia, disciplinata brevemente dall'art. 43 del codice di giustizia sportiva.

Testualmente l'articolo recita: "Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva."

Non sfugge il passaggio sulla "metà della pena". Come si evince anche dal capoverso successivo (dove si parla di "preclusione"), l'istituto della grazia nasce in effetti per le squalifiche a tempo, e non è stato mai utilizzato per quelle "a giornata" che scaturiscono dai provvedimenti presi sul campo dagli arbitri nei confronti di calciatori e dirigenti.

L'interpretazione che si sta facendo strada in queste ore però è quella che ad essere "graziata" non sarebbe la squalifica tout-court ma soltanto la seconda ammonizione, quella incriminata post-rigore, e quindi per l'appunto metà della sanzione. Il primo giallo rimarrebbe e quindi Lukaku giocherebbe da diffidato la semifinale di ritorno, saltando l'eventuale finale in caso di nuova ammonizione.

Il tutto - va ricordato - succede a pochi giorni dalla decisione sulla curva della Juventus, chiusa in un primo momento (il primo anello della "Tribuna sud") proprio per i cori razzisti contro Lukaku e poi riaperta in vista della partita contro il Napoli senza neanche l'applicazione della "condizionale" che era stata invece prevista per un anno nel caso della curva della Lazio (se cioè entro un anno dovessero ripetersi episodi simili a quelli del derby le giornate di chiusura si sommerebbero).

A questo proposito si è in attesa delle motivazioni della Corte sportiva d'Appello, che potrebbero essere di merito (nello specifico la fattiva collaborazione della Juve nell'individuazione dei responsabili) o anche legate un vizio di forma della decisione originaria.