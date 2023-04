Cori razzisti a Lukaku, in arrivo 171 daspo

Sono 171 i tifosi della Juventus che saranno sottoposti al Daspo da parte della Questura di Torino per via dei cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku durante Juve-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia dello scorso 4 aprile. È questo il risultato dell'inchiesta condotta dalla Digos di Torino, nell'ambito del contrasto alla discriminazione raziale nello sport. Secondo l'Ansa, gli insulti a sfondo razzista (provenienti dal primo anello della Curva Sud) vennero pronunciati da 250 persone. Le prime notifiche sono scattate ieri allo stadio. Per 171 di loro sono scattate anche delle contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo. La Juventus ha deciso di applicare ai tifosi raggiunti da provvedimento di Daspo il proprio codice di gradimento che prevede non possano entrare negli impianti gestiti da Juventus dove si svolgono partite di prima squadra women next gen e under 19