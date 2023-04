I giallorossi battono i viola ai tempi supplementari e conquistano la Coppa Italia Primavera. 0-0 nei 90' regolamentari nonostante l'inferiorità numerica della Fiorentina, in dieci per l'espulsione di Comuzzo. All'inizio dell'extratime vantaggio della squadra di Guidi con Misitano, poco dopo il pareggio di Krastev ma a pochi minuti dai rigori ecco il colpo di testa decisivo di Keramitsis. Per la Roma è il sesto trionfo nel torneo, la Fiorentina manca il quinto titolo consecutivo

La Coppa Italia Primavera va alla Roma. I giallorossi di Federico Guidi hanno sconfitto in finale la Fiorentina allo Stadio Arechi di Salerno con il punteggio di 2-1, maturato dopo i tempi supplementari. I viola dell'ex romanista Alberto Aquilani sono rimasti in dieci nella ripresa per il doppio giallo a Camuzzo ma il risultato dopo i 90' regolamentari non si è sbloccato. Così sono stati necessari i tempi supplementari, dove non sono mancate le emozioni: Roma subito avanti con Misitano, pareggio quasi immediato della Fiorentina con Krastev e firma decisiva a quattro minuti dai calci di rigore di Keramitsis. Per i giallorossi, che non alzavano il trofeo dal 2017, è il sesto trionfo in Coppa Italia. I viola, sempre vincitori dal 2018/19, invece mancano l'appuntamento con il quinto titolo consecutivo.