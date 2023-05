Nessun allarme per l'attaccante bosniaco, che ha svolto l'allenamento della vigilia della finale di Coppa Italia con una vistosa fasciatura sul polpaccio destro. Come ci spiega in questo video il nostro inviato Andrea Paventi, infatti, si tratta di una semplice misura precauzionale usata già altre volte con diversi giocatori dell'Inter. Dzeko, infatti, ha svolto l'intero allenamento e domani giocherà dal primo minuto al fianco di Lautaro. Insieme a loro torneranno tutti i titolari, tranne Mkhitaryan