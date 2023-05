Inzaghi: "Ora Istanbul, vogliamo vincere tutto"

L'allenatore dell'Inter felicissimo per il secondo trofeo stagionale messo in bacheca dopo la Supercoppa italiana: "Abbiamo sbagliato approccio ma siamo rimasti in gara anche dopo il gol subito, poi ne abbiamo fatti due contro una Fiorentina che ci ha impensierito tantissimo". Sulla Champions: "Vogliamo giocarci tutto"

C'è grandissima soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi appena dopo il fischio finale del match dell'Olimpico che ha consegnato la Coppa Italia all'Inter che ha battuto 2-1, non senza soffrire, la Fiorentina: "Sono molto contento, abbiamo vinto una Coppa che volevamo, volevamo riconfermarci, ragazzi bravi contro una squadra di valore che ci ha impensierito tanto". Un'Inter che ha sofferto dopo un grande inizio della Fiorentina che era passata in vantaggio con un gol di Nico Gonzalez: "Siamo partiti male, abbiamo sbagliato approccio alla partita ma poi i ragazzi sono stati bravi, siamo rimasti in gara e fatto due gol, nella ripresa la Fiorentina è risalita e ci ha messo nuovamente in difficoltà".