Inter, ora l'obiettivo Coppa Italia. Poi il City

Coppa Italia

Simone Inzaghi dovrebbe scegliere Handanovic in porta al posto di Onana, per il resto punterà sui titolarissimi: dopo il turnover di Napoli, rientrano Lautaro e Dzeko (che si è allenato con una fasciatura al polpaccio) in attacco, così come Brozovic e Calhanoglu a centrocampo. Qualche dubbio in più per Italiano che ha tutti a disposizione: ballottaggio in difesa tra Ranieri e Martinez Quarta, così come a centrocampo tra Castrovilli e Mandragora DZEKO SI ALLENA COL POLPACCIO FASCIATO MA CI SARA'