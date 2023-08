Ultime quattro sfide valide per il primo turno di Coppa Italia, con in campo il Torino, unica di Serie A e le tre retrocesse in B della scorsa stagione. La Samp elimina il Sudtirol solo dopo i calci di rigore, decisivo l'errore dell'ex genoano Masiello. Alla Cremonese servono i supplementari per eliminare il Crotone (Serie C): decisivo il 'Mudo' Vazquez. In serata Spezia-Venezia e Torino-Feralpisalò. Tutti i risultati, i gol e i marcatori

