In Coppa Italia si scende in campo per i sedicesimi di finale. Si parte oggi con le tre gare in programma: Cremonese-Cittadella, Salernitana-Sampdoria e Bologna-Hellas Verona. Allo Zini i grigiorossi ospiteranno la squadra di Gorini per cercare di bissare l'incredibile cammino dello scorso anno quando arrivarono in semifinale. A seguire la sfida tra Salernitana e Sampdoria che si giocheranno la possibilità di sfidare la Juventus nel prossimo turno. In panchina Pippo Inzaghi e Andrea Pirlo, eroi di Berlino nel 2006 e compagni di squadra anche nel Milan. Alle 21 infine, Bologna-Hellas Verona, con l'Inter in attesa di conoscere quale sarà la sua avversaria negli ottavi di finale. Ci sono tre gare in programma il primo novembre con la sfida tra Genoa e Reggiana, ma anche Lecce-Parma e Udinese-Cagliari. Infine Sassuolo-Spezia e Torino-Frosinone, in programma il 2 novembre.