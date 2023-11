I sedicesimi di finale sono in archivio, con le ultime due gare disputate nella serata di giovedì 2 novembre, adesso la Coppa Italia entra nel vivo. Definiti tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, turno in cui entreranno in gioco tutte le big. Le otto partite in programma, tutte in gara singola, si disputeranno a dicembre 2023, nei giorni 5, 6, 19 e 20, e a gennaio 2024. Ecco tutti gli incroci.