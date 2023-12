Amarezza per l'eliminazione dalla Coppa Italia e preoccupazione per le condizioni di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 99' per un fastidio alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore, tuttavia, come ha confermato lo stesso Inzaghi, potrebbe trattarsi solo di un affaticamento

BOLOGNA-INTER 1-2, GOL E HIGHLIGHTS