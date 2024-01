Atalanta e Sassuolo si giocano l'accesso ai quarti di finale di coppa Italia. "E' un obiettivo più raggiungibile per noi rispetto al campionato e all'Europa League" ha voluto sottolineare Gian Piero Gasperini "queste sono gare diverse da quelle in campionato perché ad eliminazione diretta e ci sono state già delle sorprese". Sul fronte opposto Dionisi chiede un'inversione di tendenza rispetto al campionato: "Spero di trasmettere la mia determinazione perché a Bergamo andiamo per giocarcela".