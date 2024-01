Massimiliano Allegri prepara il match di giovedì di Coppa Italia contro il Frosinone che mette in palio un posto in semfinale nel torneo. Non ci saranno Rabiot e Chiesa che anche oggi hanno svolto lavoro a parte rispetto al gruppo. Mancavano anche Cambiaso, in ripresa dopo l'influenza, Iling Junior e Vlahovic fermato dall'influenza ma recuperabile per la sfida contro i ciociari.

La Juventus prepara il quarto di finale di Coppa Italia contro il Frosinone che giovedì completerà il programma del tabellone. Massimiliano Allegri non si fida dei ciociari che nel torneo hanno già eliminato, vincendo sempre in trasferta, Torino e Napoli. Assenze certe quelle di Rabiot e Chiesa, il cui recupero a oggi è difficile ipotizzare anche per la prossima di campionato con il Sassuolo. Le buone notizie sono invece i recuperi di Cambiaso, oggi fuori solo per precauzione, e Alex Sandro mentre dall'allenamento in gruppo mancavano anche i due goleador di Salerno, Iling Junor e Vlhaovic, quest'ultimo bloccato dalla febbre. Entrambi dovrebbero essere a disposizione per la sfida di giovedì sera anche se è possibile che Allegri scelga come coppia titolare d'attacco Milik-Yildiz