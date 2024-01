1000 tifosi a Formello per vigilia derby di Coppa

Mille tifosi a Formello alla vigilia del derby di Coppa Italia contro la Roma, nel giorno in cui si celebra il 124° compleanno del club biancoceleste. Il presidente Lotito carica la squadra: "Daremo di tutto per essere ancora una volta punto di riferimento di questa città" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKYSPORT



I tifosi della Lazio non hanno fatto mancare il proprio supporto alla squadra in vista del derby di mercoledì alle 18, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Circa mille supporters biancocelesti si sono recati a Formello, aperto a tutti alla vigilia della sfida della sfida con la Roma, per caricare la squadra di Sarri nel giorno in cui si celebra il 124esimo compleanno del club. Cori, fumogeni e sciarpe biancocelesti hanno colorato l'atmosfera del centro sportivo, in cui erano presenti per l'allenamento pomeridiano anche il presidente, Claudio Lotito, e il direttore sportivo, Angelo Fabiani. "Bisogna vincere" e "Noi vogliamo undici leoni", queste le frasi che più si sono sentite a bordo campo durante la sessione di allenamento.

Lotito: "Tifosi siano nostro dodicesimo uomo in campo" Il presidente della Lazio Claudio Lotito sulla partita di Coppa Italia contro la Roma a 'Lazio Style Radio': "Il derby? E' un campionato del campionato, nel quale la supremazia dipende dai risultati. E' un appuntamento importante, in cui i nostri tifosi devono essere il dodicesimo uomo in campo. Dobbiamo credere nella forza di un gruppo bravo tecnicamente, ma che deve trovare corrispondenza sul campo", continua Lotito. Per il nuovo anno appena iniziato, il presidente della Lazio spera "che la squadra mantenga il profilo visto nelle ultime partite, la voglia di raggiungere gli obiettivi e creare un corpo unico con i tifosi. Daremo tutto per essere punto di riferimento di questa città, ancora una volta".

Felipe Anderson: "Giocheremo con il cuore" Alla vigilia della sfida contro la Roma Felipe Anderson, decisivo con l'assist nell'ultima sfida di campionato vinta sul campo dell'Udinese, ha parlato a 'Lazio Style Radio': "Il derby è sempre una partita sentita fin dai giorni prima, a ogni calciatore piace giocare questa sfida, piena di nervosismo e tensione. Noi siamo abituati a giocarla. Sarà difficile, delicata. Noi dovremo giocare con il cuore e provarla a vincere. Queste gare si decidono nei dettagli, sono molto studiate. Sappiamo quello che ci chiede il mister, quello che dobbiamo fare. L'obiettivo è entrare in campo con la testa giusta e provarla a vincere. Il derby che ricordo di più? Il primo è indimenticabile, ma quello vinto 1-0 l'anno scorso, in cui ho segnato, sarà sempre speciale per me -aggiunge il trentenne brasiliano. "Le 125 presenze consecutive? Se giocherò sarò molto felice di stabilire questo record. Ho sempre provato a riposarmi e mettermi a disposizione al 100% sia in partita, sia in allenamento, fondamentale per restare concentrato e mantenere il focus sull'obiettivo. Sicuramente sarei molto felice, farò di tutto per essere sempre a disposizione"



Pellegrini: "Gol a Udine? Penso solamente al derby" Luca Pellegrini, autore del primo gol della Lazio nella trasferta di Udine, ha commentato il derby in programma mercoledì in un'intervista a 'Mediaset': "Quanto pesa questo derby? Un derby è sempre un derby, per una città come Roma è sempre sentito indipendentemente dalle posizioni in classifica e dal rendimento. Sicuramente il peso del derby c’è, è una soddisfazione per noi avere la possibilità di giocarlo in Coppa Italia. Per la Lazio in questo momento gli obiettivi sono tutti, andiamo avanti partita dopo partita e cerchiamo di trarre le migliori cose possibili che ci si mettono sul cammino. In questo momento non sto sentendo grandi emozioni, siamo ancora abbastanza distanti dalla partita. Dovessi essere carico a un giorno di distanza arriverei alla partita morto, per il momento la stiamo gestendo bene e quindi va bene così. Momento felice? Siamo dei dipendenti, pagati per essere prestanti in qualsiasi situazione e momento in cui veniamo chiamati in causa. Questo credo sia l’importante. Per quanto riguarda il gol dell’ultima partita è già eliminato come pensiero, domani c’è il derby di Coppa Italia e dobbiamo pensare a quello".

Dubbi Provedel-Pellegrini: probabili Lazio-Roma Ultime ore di vigilia prima del derby Lazio-Roma con in palio un posto nelle semifinali di Coppa Italia. Nella Lazio non c'è Immobile ed è fuori causa anche Isaksen. Provedel ha saltato la rifinitura per la febbre mentre torna disponibile Luis Alberto. Nella Roma il dubbio riguarda Pellegrini colpito alla schiena contro l'Atalanta. Difesa contata con Mourinho che lancia il giovane Huijsen. Torna Paredes in regia mentre Dybala farà coppia con Lukaku