Ultime ore di vigilia prime del derby Lazio-Roma che mette in palio un posto nelle semifinali di Coppa Italia. Sarri e Mourinho sono alle prese con diversi problemi di formazione. Nella Lazio non c'è Immobile ed è fuori causa anche Isaksen. Zaccagni in dubbio per la panchina mentre torna Luis Alberto. Provedel alle prese con la febbre. Difesa contata in casa giallorossa con Mourinho che lancia il giovane Huijsen. Torna Paredes in regia mentre Dybala farà coppia con Lukaku

