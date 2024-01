Impegno nei quarti di finale di Coppa Italia per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che mercoledì sera scenderà in campo a San Siro contro il Milan. Alla vigilia del match, nella conferenza stampa di presentazione, l'allenatore nerazzurro ha ironizzato sui pochi rigori assegnati alla sua squadra: "Il problema non è quest'anno, l'ultimo lo abbiamo avuto nell'8-2 contro la Salernitana del gennaio 2023. Nel girone d'andata siamo stati l'unica squadra a non aver avuto rigori a favore, ma anche nel girone di ritorno dello scorso campionato. Non ci sono stati episodi clamorosi, ma non siamo molto abili a fare tuffi dentro l'area ed evidenziare certi episodi che stanno diventando rigori certi. C'è una ricerca spasmodica di ingannare l'arbitro e a far credere che questi siano rigori. Ormai ogni contatto è un rigore".