Allegri non può contare su Chiesa e Rabiot per l'ultimo quarto di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium. Vlahovic in ballottaggio con Yildiz per affiancare Milik in avanti. Titolari Gatti e McKennie, che saranno squalificati col Sassuolo. Di Francesco punta sugli ex in prestito proprio dai bianconeri: ecco Soulé e Kaio Jorge (nel tridente con Ibrahimovic) oltre a Barrenechea

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE