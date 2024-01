"Unione e futuro"

Il presidente biancoceleste ha proseguito: "Avevamo una parte di squadra fuori, gente di esperienza come Immobile, Luis Alberto e Provedel. Oggi abbiamo giocatori che non fanno rimpiangere nessuno. Se non ci fosse lo stimolo dei più esperti, la loro protezione e il loro aiuto, i giovani non avrebbero fatto quello che hanno fatto oggi - ha proseguito lui a Sky -. C'è la coscienza di essere competitivi, di essere alla pari con tutti, e c'è uno spirito di unione tra tutti. Proprio per questo alla viglia ho aperto l'allenamento ai tifosi. Abbiamo riacquisito il loro interesse, vedono anche loro un progetto per il futuro, che abbiamo in termini economici, infrastrutturali e sportivi".