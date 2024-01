Gasp: "Il Var sta diventando una guerra"

Un Gian Piero Gasperini raggiante per la semifinale conquistata dopo il successo sul Milan ma anche polemico per l'arbitraggio di Di Bello e per l'espulsione subita durante il primo tempo: "Il VAR è un mezzo straordinario se usato bene, ma qui sta diventando una guerra, è un problema grosso, c'è disparità di interventi, ho già detto troppo - spiega Gasperini - L'espulsione? Io in occasione del contatto su De Roon ho chiesto di andare al VAR. Di Bello è un gran maleducato, perché abbiamo una storia con lui, io azzero tutto dopo la partita, lui non mi ha neanche salutato a inizio partita, ma io azzero sempre e anche la prossima partita ripartirò da capo e non ho mai chiesto che non vengano arbitri a Bergamo".