Tre giornate a Gianluca Mancini, due a Sardar Azmoun. Sono questi i provvedimenti del giudice sportivo che, completato il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, venerdì mattina ha pubblicato le sue decisioni. Squalifica di una giornata anche per Pedro e Luca Pellegrini della Lazio e per Mirante del Milan. Due turni di stop per Gasperini. Giornate di squalifica che, ovviamente, dovranno essere scontate in Coppa Italia.