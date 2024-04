Carnesecchi: "Gara in crescita, è tutto aperto"

Il portiere dell'Atalanta ha contenuto il passivo in una serata non particolarmente brillante per i bergamaschi: "E' stata una gara un po' così ma nel secondo tempo siamo cresciuti e ripartiamo da questo aspetto. E' ancora tutto aperto, teniamo molto alla Coppa Italia". Su Spalletti osservatore interessato: "Il mister sa che la Nazionale e l'Europeo per me sono un sogno, felice che mi tenga in considerazione"

FIORENTINA-ATALANTA 1-0 - PAGELLE