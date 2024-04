Due possibili novità per Tudor, rispetto alla vittoria contro il Genoa: Romagnoli al posto di Casale e Hysaj per Lazzari. Castellanos favorito su Immobile. Allegri è senza Gatti squalificato, dovrebbe toccare a Rugani. Davanti confermata la coppia Vlahovic-Chiesa. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Juve, ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma martedì 23 aprile alle 21 (all'andata vittoria dei biaconeri per 2-0)

