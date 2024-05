L'AIA ha comunicato che sarà Fabio Maresca il direttore di gara della finale di Coppa Italia tra l'Atalanta e la Juventus. Match in programma mercoledì 15 maggio alle 21. Per l'arbitro campano si tratta della prima finale di Coppa Italia in carriera (non era mai andato oltre i quarti). I suoi assistenti saranno Bindoni e Tegoni, al Var ci sarà Marini. Liberti sarà, invece, l'assistente arbitrale di riserva, figura presente soltanto nelle finali e che scenderà in campo in caso di infortunio di uno degli assistenti.