Atalanta-Juve, Mattarella: "Sarà spettacolo"

"In bocca al lupo per domani sera, sono certo che sarà un grande spettacolo di sport, un momento di esaltazione, anche se la tensione delle finali è sempre intensa ma anche per questo sarà uno spettacolo eccezionale". Così il Presidente Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale nella Sala degli Specchi Atalanta e Juventus in vista della finale di Coppa Italia domani allo stadio Olimpico. "Quello che farete domani induce i nostri concittadini a immedesimarsi sempre di più nello sport. Siete due grandi squadre e sarà sicuramente uno spettacolo bello da vedere e una serata da non dimenticare. Il calcio accompagna la vita del nostro Paese e anche per questo ricopre una responsabilità importante. Io apprezzo molto che giocatori e club siano impegnati in tante attività di valore sociale perchè siete un riferimento per i nostri giovani, per i ragazzi e per i bambini. Così come i club attirano il senso di coinvolgimento".

