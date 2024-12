La Lazio batte il Napoli negli ottavi di Coppa Italia grazie a una tripletta (la prima in carriera) di Tijjani Noslin. Dopo un avvio di stagione difficile, l'attaccante olandese - che non ha mai perso il sorriso - si sta levando di dosso una pesante etichetta e ora Marco Baroni può contare su un altro attaccante pronto a fare la differenza. L'analisi e il commento di Matteo Petrucci per Sky Sport Insider